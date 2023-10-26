Як вивести плями від вина з одягу: ефективні методи

У цій статті UAportal поділиться ефективними методами та порадами щодо виведення плям від вина з одягу. Дізнайтеся, як повернути одягу початковий вигляд.

Відео дня

Дійте швидко

Щоб вивести плями від вина з одягу, дійте якомога швидше. Почніть з того, що промокніть пляму чистою тканиною або паперовим рушником, щоб видалити надлишки рідини. Не тріть пляму, оскільки це може ускладнити її видалення.

Читайте також: Як видалити плями від чорниці з одягу: корисні поради та альтернативні методи

Оцет

Ще один ефективний метод швидкого видалення плям від вина – використання білого оцту. Спочатку промокніть пляму, щоб видалити зайву рідину, а потім замочіть тканину в оцті на 15-30 хвилин. Після замочування змочіть тканину холодною водою і перевірте, чи вивелася пляма.

Сіль

Якщо ви маєте справу з винною плямою, коли ви не вдома і у вас немає доступу до засобів для чищення, можна спробувати кілька хитрощів. По-перше, промокніть пляму, щоб видалити якомога більше зайвої рідини. Потім посипте пляму сіллю.

Професійна чистка

Якщо делікатні тканини або одяг потребують професійного чищення, бажано якнайшвидше віднести їх до хімчистки. Проінформуйте працівника хімчистки про пляму від вина та всі особливості тканини чи одягу. Там зможуть ефективно вивести пляму, не завдавши шкоди тканині.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як правильно відіпрати комір та манжети, аби вони мали ідеальний вигляд.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!