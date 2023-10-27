Як вивести засохлі плями крові з одягу: поради досвідчених господинь

Плями крові на одязі можуть бути досить поширеною і неприємною проблемою. UAportal підготував ефективні методи та поради для видалення засохлих плям, щоб допомогти вам ефективно впоратися з цим викликом.

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Замочіть в холодній воді

Почніть з промивання плями холодною водою, щоб прибрати надлишки крові. Потім наповніть тазик або раковину холодною водою і занурте в неї виріб. Залиште його принаймні на 30 хвилин, а для стійких плям – на всю ніч.

Спробуйте перекис водню

Перш ніж спробувати цей метод, перевірте на етикетці тканини, чи можна використовувати перекис водню, щоб переконатися, що це безпечно. Якщо це так, змочіть забруднену ділянку холодною водою, а потім нанесіть невелику кількість перекису безпосередньо на пляму. Залиште на кілька хвилин, а потім прополощіть виріб у холодній воді.

Використовуйте м’який мийний засіб

Для делікатних або чутливих тканин, таких як шовк або вовна, найкраще використовувати м'який миючий засіб. Зробіть суміш з холодної води і невеликої кількості миючого засобу.

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Нанесіть цей розчин на забруднену ділянку, використовуючи чисту тканину або губку. Акуратно потріть тканину, щоб засіб для чищення проник у пляму.

Придбайте спеціальний засіб

Якщо пляма не зникає, можна спробувати використати засіб для виведення плям, спеціально розроблений для плям крові. Нанесіть невелику кількість засобу для виведення плям на забруднену ділянку, дотримуючись інструкцій на етикетці. Залиште засіб на рекомендований час перед тим, як випрати виріб у звичайному режимі.

Не використовуйте гарячу воду

Нарешті, при обробці плям крові важливо уникати використання гарячої води або нагрівання, оскільки це може призвести до того, що пляма закріпиться і її буде ще важче вивести. Щоб запобігти подальшому пошкодженню тканини, завжди слід надавати перевагу холодній воді та делікатним методам очищення.

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