Як забути про стрес на роботі та проблеми вдома: три перевірені методи

Стрес – це невіддільна частина нашого життя. Одначе він негативно впливає на здоров’я та продуктивність. Uaportal підготував 5 практичних порад, які допоможуть боротися з напругою та покращити самопочуття.

Здорові способи розслабитися та відпочити

Спорт вивільняє ендорфіни – природні стимулятори настрою, які можуть полегшити стрес. Окрім цього, пошукайте цікаві для вас творчі заняття, наприклад, малювання, письмо або гра на музичному інструменті. Відтак ви зможете трішки відволіктися від щоденних турбот.

Встановлення меж і правильне визначення пріоритетів

Щоб уникнути вигорання, вам потрібно встановити чіткі межі між роботою та особистим життям. Наприклад, вимкніть робочі сповіщення в неробочий час і зосередьтеся виключно на релаксації та дозвіллю. До того ж займайтеся тим, що приносить радість і бадьорість, зокрема, приймайте гарячу ванну, читайте книги або відпочивайте на природі. Якщо зробити турботу про себе пріоритетом, то можна краще справлятися зі стресом і поліпшити загальне самопочуття.

Управління тайм-менеджментом

Напруга часто виникає через відчуття перевантаження та нестачі часу для виконання завдань. Тому створіть списки справ, визначте пріоритетність завдань і розділіть їх на менші, керовані кроки.

Окрім цього, вам слід навчитись делегувати задачі та просити про допомогу, коли це необхідно, аби не робити все самотужки.

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