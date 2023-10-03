Как забыть о стрессе на работе и проблемах дома: три проверенных метода

Стресс – это неотделимая часть нашей жизни. Однако он негативно влияет на здоровье и продуктивность. Uaportal подготовил пять практических советов, которые помогут бороться с напряжением и улучшить самочувствие.

Здоровые способы расслабиться и отдохнуть

Спорт высвобождает эндорфины – естественные стимуляторы настроения, которые могут облегчить стресс. Кроме этого, поищите интересующие вас творческие занятия, например, рисование, письмо или игра на музыкальном инструменте. Следовательно, вы сможете немного отвлечься от ежедневных забот.

Установление границ и правильное определение приоритетов

Чтобы избежать выгорания, необходимо установить четкие границы между работой и личной жизнью. Например, выключите рабочие уведомления в нерабочее время и сосредоточьтесь исключительно на релаксации и досуге. К тому же занимайтесь тем, что доставляет радость и бодрость, в частности, принимайте горячую ванну, читайте книги или отдыхайте на природе. Если заботиться о себе приоритетом, то можно лучше справляться со стрессом и улучшить общее самочувствие.

Управление тайм-менеджментом

Напряжение часто возникает из-за перегрузки и нехватки времени для выполнения задач. Поэтому создайте списки дел, определите приоритет задач и разделите их на меньшие, управляемые шаги.

Кроме этого, вам следует научиться делегировать задачи и просить о помощи, когда это необходимо, чтобы не делать все своими силами.

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