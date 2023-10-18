Які подарунки приносять щастя та удачу: 5 найкращих варіантів

Продуманий подарунок не лише приносить радість одержувачу, але й має здатність передавати позитивну енергетику, приносити щастя та удачу. Обираючи подарунки для своїх близьких, важливо враховувати символічне значення та енергетичні властивості, якими вони володіють. UAportal пропонує п'ять ідей подарунків, які, за повір'ям, приносять успіх і радість:

Скарбничка

Скарбничка з давніх-давен асоціюється з багатством і удачею. Однак не всі вони несуть позитивну енергетику. Вибирайте в якості подарунка скарбничку яскравого кольору, яка привертає увагу.

Щоб підсилити її енергетику, покладіть всередину кілька монет. Така скарбничка уособлює нові починання, що робить її ідеальним подарунком для тих, хто шукає нову роботу, кохання або навіть змінює місце проживання.

Підкова

Підкова завжди вважалася символом щастя і удачі. Навіть у наш час існує повір'я, що підкови мають впливову енергетику. Кажуть, що вони очищають домівки від негативної енергії та привертають щастя. Крім того, підкови притягують багатство в дім.

Домовичок

Невеличка фігурка домовика – чудовий подарунок на новосілля. З давніх-давен вважалося, що домовик захищає будинок від злих духів і оберігає домочадців від нещасть.

Рекомендується розміщувати фігурку в кутку вхідних дверей або на найвищій шафі, звідки вона може оглядати весь будинок. Передбачається, що наявність фігурки домовика в домі сприяє гармонії та запобігає конфліктам у родині.

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Ангел

Фігурки ангелів – традиційний подарунок, який підходить для будь-якого випадку. Сама присутність ангелів пробуджує в нас добро і світло.

Вважається, що ангели відвертають нещастя і негативні події, а також притягують позитивні благословення. Подумайте про те, щоб подарувати фігурки янголят білого кольору, які символізують чистоту і божественний захист.

Лотерейні білети

Хоча шанси виграти значну суму грошей у лотерею невеликі, дарування лотерейних білетів має прихований сенс. Вони є символом удачі та процвітання.

Цей нестандартний і оригінальний подарунок дає одержувачу шанс відчути азарт від потенційного виграшу.

Нагадаємо, подарунки можуть нести у собі не лише радість, а й негативну енергію. Деякі абсолютно безневинні предмети можуть відібрати в людини красу, здоров'я та матеріальні блага. UAportal розповів, які 5 речей краще викреслити зі списку подарунків.

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