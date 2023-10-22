Які продукти не можна зберігати в холодильнику: поради досвідчених господарок

Коли справа доходить до зберігання продуктів харчування, важливо знати, які з них не повинні знаходитися в холодильнику. UAportal з'ясував, що правильне зберігання цих продуктів при кімнатній температурі може допомогти залишити їх оптимальний смак і якість.

Картопля

Холодніші температури швидше сприяють утворенню крохмалю в картоплі, що робить її солодшою на смак і потенційно змінює її текстуру. Для збереження смаку та текстури зберігайте картоплю в прохолодних темних місцях, таких як комора або підвал. Сухе середовище сприяє подовженню терміну зберігання та збереженню початкового смаку і текстури.

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Цибуля

Волога в холодильнику може призвести до того, що вона стане кашоподібною і швидше зіпсується. Щоб зберегти свіжість і якість, зберігайте цибулю в сухому, добре провітрюваному приміщенні, наприклад, у коморі або кухонній шафі. Крім того, зберігання цибулі окремо від інших продуктів може запобігти проникненню її сильного аромату в інші страви.

Помідор

Охолодження помідорів може негативно вплинути на їхній смак і текстуру. Холодна температура може призвести до того, що помідори стануть борошнистими та менш яскравими на смак. Для оптимального смаку та текстури найкраще зберігати помідори при кімнатній температурі в сухому прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів.

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