Які українські прізвища можуть вказувати на зневагу до ваших предків

Прізвища в Україні мають багату історію походження, де особливий вплив має відображення характеру та соціального статусу власника. Часто, якщо до людини ставилися з певною долею презирства, це могло позначитися на формах її прізвища.

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Такі зміни могли включати додавання суфіксів, що підкреслювали негативне ставлення. Ці відомості можна знайти в історико-етимологічному словнику українських прізвищ, пише Телеграф.

Так прізвища, що закінчуються на -ак, -як, -нак, -няк, -чак, -шак, -щак, часто несуть у собі долю презирства. Іноді наші предки давали родові імена, виходячи зі слів, що мають зневажливе значення.

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Частіше за все прізвища з закінченням -ак, -як походили від зневажливих слів: Байдак, Бурлак, Глушак, Йовбак, Лошак, Лютак, Новак, Пендорак, Півторак, Приймак, Цюрак, Щербак; Андрусяк, Барбазяк, Недоляк, Недяк, Пилип'як, Пришляк.

Родові імена, що закінчувались на -нак, -няк мали переважно відтінок зневаги. Наприклад: Байнак, Бохнак, Гривнак, Гурнак, Єдинак, Крупнак, Пастернак (Постернак), Пізнак, Потурнак, Руснак; Возняк, Залізняк, Лісняк, Петруняк, Погребняк, Позняк, Проскурняк, Решетняк, Хижняк, Черняк.

Також закінчення -чак, -шак, -щак зустрічаються у прізвищах, які також мали переважно відтінок зневаги. До них належать – Головчак, Грабчак, Дричак, Дутчак, Іїрчак, Лапчак, Лемчак, Матчак, Рубчак, Федорчак; Гнатишак, Гринішак, Петришак, Повшак, Савшак; Верещак, Ганущак, Марущак, Рущак, Чущак, Ющак, Романщак.

Раніше вчений назвав найбільш загадкові з українських прізвищ.

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