Какие украинские фамилии могут указывать на пренебрежение к вашим предкам

Фамилии в Украине имеют богатую историю происхождения, где особенное влияние имеет отражение характера и социального статуса владельца. Часто, если к человеку относились с определенной долей презрения, это могло сказаться на формах его фамилии.

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Такие изменения могли включать добавление суффиксов, подчеркивающих негативное отношение. Эти сведения можно найти в историко-этимологическом словаре украинских фамилий, пишет Телеграф.

Так фамилии, оканчивающиеся на -ак, -як, -нак, -няк, -чак, -шак, -щак, часто несут в себе долю презрения. Иногда наши предки давали родовые имена, исходя из слов, имеющих пренебрежительное значение.

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Чаще всего фамилии с окончанием -ак, -как происходили от пренебрежительных слов: Байдак, Бурлак, Глушак, Йовбак, Лошак, Лютак, Новак, Пендорак, Півторак, Приймак, Цюрак, Щербак; Андрусяк, Барбазяк, Недоляк, Недяк, Пилип'як, Пришляк.

Родовые имена, заканчивавшиеся на -нак, -няк имели преимущественно оттенок пренебрежения. Например: Байнак, Бохнак, Гривнак, Гурнак, Єдинак, Крупнак, Пастернак (Постернак), Пізнак, Потурнак, Руснак; Возняк, Залізняк, Лісняк, Петруняк, Погребняк, Позняк, Проскурняк, Решетняк, Хижняк, Черняк.

Также окончания -чак, -шак, -щак встречаются в фамилиях, которые также имели преимущественно оттенок пренебрежения. К ним относятся Головчак, Грабчак, Дричак, Дутчак, Іїрчак, Лапчак, Лемчак, Матчак, Рубчак, Федорчак; Гнатишак, Гринішак, Петришак, Повшак, Савшак; Верещак, Ганущак, Марущак, Рущак, Чущак, Ющак, Романщак.

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