Яку консервацію можна зробити у вересні: 11 варіантів для господинь

Вересень – це ідеальний час, щоб почати готуватися до зими, консервуючи різноманітні сезонні продукти. Ці домашні заготовки не лише дарують смак свіжості протягом усього року, але й можуть стати цінним ресурсом під час можливих відключень електроенергії. UaPortal зібрав перелік консервації, яку можна зробити у вересні.

Яблука

У вересні в садах дозрівають яблука. Хоча термін їх зберігання обмежений, вони ідеально підходять для різних способів консервації, зокрема, йдеться про яблучне пюре, компоти та соки.

Літні овочі

Останній урожай літніх овочів з саду збирають у вересні. Ви можете, наприклад, зробити консервацію салатів та овочевого асорті, щоб потім насолоджуватися їхнім смаком протягом зимових місяців.

Дині та кавуни

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Початок осені – це найкращий час для найсмачніших динь і кавунів, з яких можна приготувати варення.

Кабачки

З серпня до кінця вересня кабачки можна консервувати в різних формах. Серед варіантів – ніжна кабачкова ікра та унікальне кабачкове варення, які чудово доповнять вашу зимову скарбничку.

Баклажани

Консервуйте їх, нарізавши скибочками або приготувавши пікантні закуски.

Гриби

Боровики, лисички, підберезники, підосичники, білі гриби та гливи – усі ці гриби на початку осені доступні у великій кількості. Однак дуже важливо бути обережним і збирати гриби лише тоді, коли маєте відповідні знання та досвід, оскільки існує ризик помилково з’їсти отруйні види.

Перець

До середини осені солодкий і гострий перець досягає своєї пікової стиглості. Ці універсальні овочі можна використовувати для приготування салатів, лечо або навіть фаршированого перцю.

Квасоля

Консерви з квасолі на основі томатів – гарний вибір для любителів бобових, які бажають насолоджуватися ними взимку.

Буряк

Вересень приносить багато буряків, які ідеально підходять для приготування салатів, бурякового хрону та борщових заправок.

Обліпиха

З цієї неймовірно ароматної та поживної ягоди можна приготувати джеми, компоти та варення, які забезпечать організм вітамінами впродовж зимових місяців.

Калина

Ті, хто цінує злегка терпкий і пряний смак, можуть насолодитися перевагами заготовок з калини, зробивши з неї джем, компот чи варення.

Раніше, UaPortal поділився, як правильно зберігати калину на зиму для десертів, чаїв, морсів.

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