Коли кіт ображений: які є секрети примирення з домашнім улюбленцем

Коти не здатні до ненависті, помсти або змов. Проте, вони можуть відчувати образу, але не так, як це розуміють люди.

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То ж як коти реагують на образи та скільки часу вони можуть злитись на свого господаря? Про це розповідає zaxid.net.

Справа у пам’яті

Коти мають різні типи пам’яті, подібно до людей. Вони здатні зберігати щоденні враження у своїй короткочасній пам’яті, яка триває до 16 годин, але це може бути навіть коротший період для кошенят.

Тим не менш, якщо домашній улюбленець зазнав образ у молодому віці, особливо якщо вони були травматичними, ці спогади можуть залишитися в його довготривалій пам’яті. Вважається, що здорові коти зберігають довготривалу пам’ять протягом усього свого життя.

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Як довго кіт може бути ображеним

Коли кіт відчуває образу, наприклад, через перестановки меблів у домі чи занадто гучні звуки, він може швидко пробачити, якщо ці події не нанесли йому травм. Зазвичай, примирення настає протягом півдня, оскільки кіт забуде про причину своєї образи. Однак, щоб уникнути стресу та потенційних поведінкових змін, важливо не провокувати тварину.

Глибокі образи з дитинства, які закріпилися в довготривалій пам’яті, не перебувають у постійному обігу в котячих думках, оскільки вони не мають достатнього обсягу мозку для таких абстракцій. Але коли відбувається щось схоже, вони можуть згадати неприємне, відчути страх і намагатися уникнути місця або людини, яка викликала це. З правильним підходом до улюбленця, такі реакції скоро пройдуть.

Як швидко помиритися з котом

Щоб помиритися з ображеним котом, опікун повинен зрозуміти, що кіт не намагається зіпсувати стосунки й не відчуває нелюбові до людини. Вони не мають здатності до таких складних емоцій.

Найефективніший спосіб відновити довіру - це виявити "мову любові" кота, тобто ті дії, які переконують його у вашій прихильності, і використовувати їх. Для одних котів це можуть бути ласощі, для інших - спільні ігри, погладжування або теплий плед. Кожен кіт унікальний, і до серця кожного з них веде свій шлях.

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