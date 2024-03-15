Когда кот обижен: какие секреты примирения с домашним любимцем

Кошки не способны к ненависти, мести или заговорам. Однако они могут ощущать обиду, но не так, как это понимают люди.

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Так как же коты реагируют на оскорбления и сколько времени они могут злиться на своего хозяина? Об этом рассказывает zaxid.net.

Дело в памяти

Кошки имеют разные типы памяти, подобно людям. Они способны сохранять ежедневные впечатления в своей кратковременной памяти, которая длится до 16 часов, но это может быть даже более короткий период для котят.

Тем не менее, если домашний любимец испытал обид в молодом возрасте, особенно если они были травматическими, эти воспоминания могут остаться в его долговременной памяти. Считается, что здоровые кошки сохраняют длительную память на протяжении всей жизни.

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Как долго кот может быть обижен

Когда кот чувствует обиду, например, из-за перестановки мебели в доме или слишком громких звуков, он может быстро простить, если эти события не нанесли ему травм. Обычно примирение наступает в течение полудня, поскольку кот забудет о причине своей обиды. Однако во избежание стресса и потенциальных поведенческих изменений важно не провоцировать животное.

Глубокие обиды из детства, закрепившиеся в долговременной памяти, не находятся в постоянном обращении в кошачьих мыслях, поскольку они не имеют достаточного объема мозга для таких абстракций. Но когда происходит что-то похожее, они могут вспомнить неприятное, почувствовать страх и пытаться избежать места или вызывавшего эти чувства человека. С правильным подходом к любимцу такие реакции скоро пройдут.

Как быстро помириться с котом

Чтобы помириться с обиженным котом, опекун должен понять, что кот не пытается испортить отношения и не испытывает нелюбви к человеку. Они не обладают способностью к таким сложным эмоциям.

Самый эффективный способ восстановить доверие - это проявить "язык любви" кота, то есть те действия, которые убеждают его в вашей привязанности, и использовать их. Для одних кошек это может быть лакомство, для других – общие игры, поглаживание или теплый плед. Каждый кот уникален, и к сердцу каждого из них ведет свой путь.

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