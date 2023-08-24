Коли варто висаджувати півонії, щоб отримати квіти на весну: основні поради

Коли мова йде про яскраві та екстравагантні квіти, мало яка рослина може зрівнятися з півонією. Ці приголомшливі квіти, які можуть досягати розміру обідньої тарілки, стануть справжньою окрасою будь-якого саду. UAportal зібрав рекомендації про те, як успішно вирощувати півонії, включаючи ключову інформацію про їхні види, посадку, догляд та загальні питання.

Види півоній

Існує три основні види півоній: трав'янисті, деревовидні та міжсекційні гібриди. Трав'янисті відомі тим, що взимку відмирають до рівня землі, в той час як деревовидні півонії зберігають свій дерев'яний каркас протягом холодних місяців. Перехресні гібриди – це щось середнє між деревовидними і трав'янистими півоніями, хоча вони можуть бути не так широко доступні, як інші типи.

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Умови вирощування

Півонії процвітають у вологому, добре дренованому ґрунті і потребують постійного сонячного освітлення. Для сортів з великими квітами важливо забезпечити опору, щоб запобігти їхньому обвисанню. Трав'янисті півонії можна розмножувати шляхом ділення восени, тоді як деревовидні півонії краще підходять для розмноження відводками.

Посадка півоній

Висаджувати саджанці півоній з голими коренями найкраще одразу після їх отримання. Осінь або весна – ідеальні сезони для посадки рослин. Намагайтеся не садити їх занадто глибоко, оскільки це може призвести до поганих результатів.

Перед тим внесіть у ґрунт велику кількість добре перепрілої органіки. Навесні додайте збалансоване добриво, щоб сприяти здоровому росту. Уникайте надмірного поливу щойно висаджених півоній, оскільки це може призвести до загибелі рослини.

Догляд за півоніями

Трав'янисті півонії слід сильно обрізати восени, обрізаючи їх до рівня землі. З іншого боку, деревовидні не потребують обрізки, але восени рекомендується видаляти відцвілі насіннєві головки. Дозвольте листю природним чином опадати восени, а не обривайте його.

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Вирішення поширених проблем

Бутони півоній часто приваблюють мурах, але будьте певні, вони не завдадуть шкоди рослині. Однією з поширених проблем є в'янення півоній – ботритис, який викликає гниття стебла. Щоб запобігти цьому, не висаджуйте півонії занадто близько одна до одної. Видаляйте листя з темними плямами, щоб мінімізувати поширення грибка.

Поради щодо купівлі півоній

Якщо ви хочете додати півонії у свій сад, візьміть до уваги наступні поради:

Півоніям потрібен час, щоб прижитися, тому подумайте про те, щоб придбати більші рослини для більш вражаючого вигляду.

Хоча садові центри пропонують різноманітні сорти півоній, спеціалізовані садівники можуть запропонувати ширший вибір.

Перед покупкою або розпакуванням півонії перевірте її на наявність ознак пошкоджень або шкідників.

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