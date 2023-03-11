Хропіння – це поширена проблема, від якої страждають багато людей, і вона може призвести до порушення режиму сну та втоми. На щастя, є кілька простих методів, які ви можете використовувати, щоб зменшити або навіть усунути хропіння. UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть позбутися хропіння.

Спіть на боці, а не на спині : Сон на спині сприяє тому, що язик та інші м'які тканини в горлі відкидаються назад і перекривають дихальні шляхи, що спричиняє хропіння. Щоб уникнути цього, намагайтеся спати на боці. Так дихальні шляхи будуть відкриті протягом цілої ночі.

Уникайте алкоголю перед сном: Алкоголь дуже сильно розслаблює м'язи горла, що призводить до гучного хропіння. По можливості намагайтеся не вживати алкогольних напоїв принаймні за чотири години до сну.

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Спробуйте використати зволожувач повітря: Якщо ви живете у дуже сухому кліматі, спробуйте вмикати зволожувач повітря під час сну. Він допомагає зволожити дихальні шляхи та запобігти їх пересиханню під час сну, що призводить до гучного хропіння.

Злегка підніміть голову: Якщо під час сну тримати голову трохи піднятою, це допоможе відкрити носові проходи, щоб повітря могло вільно проходити в них, не створюючи звуків вібрації.

Використовуйте назальні смужки: Назальні смужки – це клейкі смужки, розташовані по обидва боки перенісся. Вони м'яко піднімають кожну ніздрю, забезпечуючи більший потік повітря через них, запобігаючи утворенню будь-яких перешкод, які можуть бути причиною гучних звуків під час сну.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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