Маловідомі секрети стилю принцеси Діани, які підкорюють світ: тренд літа 2023 року

Принцеса Діана, відома своїм культовим вибором одягу, мала маловідомий секрет стилю, який став тепер всеосяжним трендом літа 2023 року. Здається, що покійна принцеса випереджала свій час, коли йшлося про вибір взуття, особливо сріблястих туфель.

Хоча багато хто пам'ятає принцесу Діану за елегантними балетками та двоколірними туфлями, саме сріблясті підбори по-справжньому відрізняли її від інших. Навіть після розлучення з принцом Чарльзом у 1996 році принцеса Діана продовжувала включати це металеве взуття у свої образи, демонструючи передовий підхід до моди.

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У перші дні свого життя як принцеса Діана, яку преса ласкаво називала "Соромлива Ді", часто вибирала закриті човники на витончених підборах, які вона одягала на численні заходи. Під час королівського туру по Австралії в 1983 році вона без особливих зусиль поєднувала барвисті сукні з сріблястими туфлями, доводячи їх універсальність і здатність доповнювати будь-яке вбрання.

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Принцеса Діана була не лише законодавицею моди, а й однією з перших послідовниць балетного стилю, що поєднує елементи балету з повсякденним одягом. Її часто бачили в романтичних сукнях ніжно-рожевого кольору, прикрашених спідницями з паєтками, і, звичайно, у своїх фірмових сріблястих туфлях. Підбирати сумочку до взуття, популярний стильовий вибір у 80-х, якого Діана продовжувала дотримуватись і надалі, коли її гардероб еволюціонував.

Крім своєї любові до туфель із закритим носком, яку зараз відроджує її невістка Кейт Міддлтон, принцеса також віддавала перевагу босоніжкам слінгбек. Відомий дизайнер взуття Джиммі Чу, який мав честь зустрітися з Діаною в 90-х роках, розповів, що збився з рахунку, скільки моделей взуття встиг створити для нього.

Раніше стилісти назвали п'ять простих правил, щоб створити гардероб у стилі "тиха розкіш". Quiet luxury характеризується спокійною кольоровою гамою, класичними силуетами та преміальною якістю.

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