Пять правил, чтобы создать гардероб в стиле "тихая роскошь"

Стилисты назвали пять простых правил, чтобы создать гардероб в стиле "тихая роскошь". Quiet luxury характеризуется спокойной цветовой гаммой, классическими силуэтами и премиальным качеством.

Об этом сообщили на Instagram-странице Школы стиля pumpyourstyle.studio. Там заметили, что вещи в этом стиле прекрасно сочетаются между собой и легко сложить базовый гардероб.

Если эстетика quiet luxury вам импонирует, но вы не знаете, с чего начать, предлагаем пять простых правил, которые помогут вам овладеть этим стилем:

1. Спокойная цветовая гамма. Выбирайте одежду в цветах палитры монодроба: все оттенки белого, бежевого, серого, черного, приглушенные и глубокие оттенки зеленого и синего.

2. Высококачественные материалы. Обратите внимание на шелк, кашемир, плотный трикотаж и хлопок – эти материалы придают статусности образу.

3. Минималистичная обувь. Этот элемент образа, оказывающий едва ли не наибольшее влияние на восприятие аутфита. Качественная минималистическая обувь расскажет о вас больше, чем вы думаете.

4. Классическая сумка. Откажитесь от лого и активной фурнитуры. Сумка должна говорить о вашем безупречном вкусе, а не о ее бренде.

5. Акцентные украшения. Если с одеждой и обувью все относительно просто – стоит придерживаться принципа "less is the best", но с украшениями работает другое правило. Здесь можно позволить себе больше свободы и выбирать более оригинальные варианты, как вот массивные серьги и браслеты, жемчуг и часы. Эти украшения удачно дополнят так же повседневные образы, как и образы "на выход".

