'Зеленский может завершить войну практически немедленно': Трамп призвал президента Украины пойти на соглашение с РФ

Бывший президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на договоренности с Россией, чтобы покончить с войной. Он также подчеркнул, что, по его мнению, украинский лидер может "прекратить войну с Россией почти мгновенно, если пожелает, или продолжать боевые действия".

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, Трамп также подчеркнул, что речь не идет ни о "повторении ситуации с Обамой, который отдал Крым без всякого выстрела", ни о вступлении Украины в НАТО, добавив: "Некоторые вещи никогда не меняются". Кроме этого, Трамп сообщил, что в Белом доме запланирована масштабная встреча с европейскими. Никогда столько руководителей из Европы не собиралось одновременно. Для меня большая честь принимать их!

Напомним, Reuters опубликовали циничные условия Путина для прекращения войны против Украины.

