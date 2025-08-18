Государственное жилье для военных: как участнику боевых действий стать в очередь на квартиру

В Украине участники боевых действий имеют право на ряд льгот, среди которых возможность получить жилье бесплатно. Для этого нужно соответствовать определенным критериям и верно оформить документы для постановки на квартирный учет.

Адвокат АО "GRACERS" Лариса Величко в комментарии УНИАН объяснила, как работает эта процедура. По ее словам, право на бесплатное жилье имеют не только участники боевых действий, участвовавших в войне как в Украине, так и за ее пределами, но и члены семей погибших военных и люди, получившие инвалидность в результате боевых действий. Квартиры или социальное жилье может предоставлять государство, органы местной власти или предприятия, если у них есть соответствующий жилищный фонд. Норматив жилой площади составляет 13,65 кв. м на человека, а для детей прибавляется еще от 5 до 8 кв. м в зависимости от региона.

Чтобы стать на учет, необходимо подать заявление по месту жительства или работы в исполком, ЦНАП или администрацию предприятия. Ее должны подписать все члены семьи, проживающие вместе с заявителем. Дополнительно необходимо предоставить копии паспорта, идентификационного кода, удостоверения УБД или лица с инвалидностью, а также справки о составе семьи и информацию о пребывании членов семьи на квартирном учете.

Документы рассматривается жилищной комиссией, которая в течение месяца принимает решение о постановке на учет или отказ. Узнать результат можно через SMS или лично обратившись в орган, куда подавалось заявление.

Если человек уже находится в очереди, узнать свой номер можно в ЦНАПе, органе местного самоуправления или на предприятии. Если в конкретном населенном пункте отсутствует социальное жилье, государство может предоставить денежную компенсацию на приобретение квартиры в другом городе. Для этого после постановки на учет нужно подать отдельное заявление в орган соцзащиты или ЦНАП.

Решение о выплате компенсации принимается в течение десяти рабочих дней после рассмотрения документов. Размер пособия зависит от норм метража и средней стоимости квадратного метра на дату представления. В то же время адвокат подчеркнула, что выплаты фактически отсрочиваются, поскольку в государственном бюджете не хватает средств, поэтому даже после принятия решения участникам боевых действий приходится ждать своей очереди.

