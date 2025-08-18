Державне житло для військових: як учаснику бойових дій стати у чергу на квартиру

В Україні учасники бойових дій мають право на низку пільг, серед яких — можливість отримати житло безкоштовно. Для цього необхідно відповідати визначеним критеріям і правильно оформити документи для постановки на квартирний облік.

Адвокатка АО "GRACERS" Лариса Величко в коментарі УНІАН пояснила, як працює ця процедура. За її словами, право на безкоштовне житло мають не лише учасники бойових дій, які брали участь у війні як в Україні, так і за її межами, але й члени сімей загиблих військових та люди, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій. Квартири або соціальне житло може надавати держава, органи місцевої влади чи підприємства, якщо вони мають відповідний житловий фонд. Норматив житлової площі становить 13,65 кв. м на людину, а для дітей додається ще від 5 до 8 кв. м залежно від регіону.

Щоб стати на облік, потрібно подати заяву за місцем проживання чи роботи у виконком, ЦНАП або адміністрацію підприємства. Її мають підписати всі члени родини, які проживають разом із заявником. Додатково потрібно надати копії паспорта, ідентифікаційного коду, посвідчення УБД чи особи з інвалідністю, а також довідки про склад сім’ї та інформацію щодо перебування членів родини на квартирному обліку.

Документи розглядає житлова комісія, яка протягом місяця ухвалює рішення про постановку на облік або відмову. Дізнатися про результат можна через SMS або особисто звернувшись до органу, куди подавалася заява.

Якщо людина вже перебуває в черзі, дізнатися свій номер можна у ЦНАПі, органі місцевого самоврядування чи на підприємстві. Якщо у конкретному населеному пункті немає соціального житла, держава може надати грошову компенсацію на придбання квартири в іншому місті. Для цього після постановки на облік потрібно подати окрему заяву до органу соцзахисту або ЦНАПу.

Рішення про виплату компенсації ухвалюється протягом 10 робочих днів після розгляду документів. Розмір допомоги залежить від норм метражу та середньої вартості квадратного метра на дату подання. Водночас адвокатка наголосила, що наразі виплати фактично відтерміновуються, оскільки у державному бюджеті бракує коштів, тож навіть після ухвалення рішення учасникам бойових дій доводиться чекати своєї черги.

