Пять стильных моделей очков на лето 2023 года (фото)

Незаменимым атрибутом пожилых образов являются очки. Благодаря этому аксессуару можно не только добавить завершенность образа, но и создать правильное настроение аутфита.

Школа стиля pumpyourstyle.studio в своем Instagram показала модели очков, на которые нужно обратить внимание в этом сезоне. Среди них: белая оправа, цветное стекло, металлик, прямоугольные и очки-маска.

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1. Белая оправа. Такая модель подойдет почти всем образам, а белая оправа будет служить акцентом.

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2. Цветное стекло. Летний гардероб в большинстве своем составляют вещи нейтральных цветов, поэтому яркие оттенки очков добавят цвета и интересности в образ.

3. Металлик. Одна из самых ярких фактур прошлых сезонов станет отличным дополнением вашего аксессуарного гардероба.

4. Прямоугольные очки. Классическая пара очков станет инвестицией на годы. Благодаря минималистичному дизайну такие очки подойдут практически ко всем вещам и прослужат не один сезон.

5. Очки-маска. Нетипичные очки-маска уже несколько сезонов не теряют своей популярности. Такая модель придаст акцент в портретную зону.

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