П'ять стильних моделей окулярів на літо 2023 року (фото)

Незамінним атрибутом літніх образів є окуляри. Завдяки цьому аксесуару можна не тільки додати завершеності образу, але й створити правильний настрій аутфіту.

Школа стилю pumpyourstyle.studio у своєму Instagram показала моделі окулярів, на які треба звернути увагу цього сезону. Серед них: біла оправа, кольорове скло, металік, прямокутні та окуляри-маска.

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1. Біла оправа. Така модель пасуватиме майже до всіх образів, а біла оправа слугуватиме акцентом.

2. Кольорове скло. Літній гардероб здебільшого складають речі нейтральних кольорів, тому яскраві відтінки окулярів додадуть кольору і цікавинки в образ.

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3. Металік. Одна з найяскравіших фактур минулих сезонів стане чудовим доповненням вашого аксесуарного гардеробу.

4. Прямокутні окуляри. Класична пара окулярів стане інвестицією на роки. Завдяки мінімалістичному дизайну такі окуляри підійдуть практично до всіх речей і прослужать не один сезон.

5. Окуляри-маска. Нетипові окуляри-маска вже декілька сезонів не втрачають своєї популярності. Така модель додасть акценту в портретну зону.

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