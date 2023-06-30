Оголена спина та вирізи: які купальники в топі трендів пляжної моди літа 2023 (фото)

Стилісти показали найсвіжіші тренди пляжного стилю на 2023 рік. Варто обирати купальники на одне плече, з вирізами та відкритою спиною.

Про це повідомили модні експерти Школи стилю pumpyourstyle.studio в Instagram. Вони зауважили, що трендові купальники можна знайти в асортиментах українських брендів.

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1. Купальник на одне плече. Цей тренд здобуває все більшу популярність серед модниць цього літа. Купальники на одне плече додають елегантності, загадковості та стилю.

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2. Відкрита спина. Такий купальник одночасно матиме стриманий, елегантний та звабливий вигляд. Якщо ви не любите оголювати все тіло, то варто звернути увагу на купальники з відкритою спинкою.

3. Бікіні. Один із головних трендів пляжної моди ідеально підійде для тих, отримати золотисту засмагу з мінімальними ділянками білої шкіри.

4. Купальники з вирізами. Вирізи сміливо перейшли від подіумних суконь та топів в пляжні тренди. Любителькам небанальних образів варто додати вирізи у свій пляжний гардероб.

Раніше стилістка Аліна Михайленко показала штани, які будуть актуальними у 2023 році. Серед трендів карго, оверсайз та брюки зі вшитою спідницею.

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