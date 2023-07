П'ять правил, щоб створити гардероб в стилі "тиха розкіш"

Стилісти назвали п'ять простих правил, щоб створити гардероб в стилі "тиха розкіш". Quiet luxury характеризується спокійною кольоровою гамою, класичними силуетами та преміальною якістю.

Про це повідомили на Instagram-сторінці Школи стилю pumpyourstyle.studio. Там зауважили, що речі в цьому стилі чудово поєднуються між собою та їх легко скласти базовий гардероб.

Якщо естетика quiet luxury вам імпонує, але ви не знаєте, з чого почати, пропонуємо п'ять простих правил, які допоможуть вам опанувати цей стиль:

1. Спокійна кольорова гама. Обирайте одяг в кольорах палітри монодробу: всі відтінки білого, бежевого, сірого, чорного, приглушені та глибокі відтінки зеленого та синього.

2. Високоякісні матеріали. Зверніть увагу на шовк, кашемір, цупкий трикотаж та бавовну - ці матеріали додають статусності образу.

3. Мінімалістичне взуття. Цей елемент образу, який має чи не найбільший вплив на сприйняття аутфіту. Якісне мінімалістичне взуття розповість про вас більше, аніж ви думаєте.

4. Класична сумка. Відмовтесь від лого та активної фурнітури. Сумка має говорити про ваш бездоганний смак, а не про її бренд.

5. Акцентні прикраси. Якщо з одягом та взуттям все відносно просто – варто лиш дотримуватися принципу "the less is the best", але з прикрасами працює інше правило. Тут можна дозволити собі більше свободи і обирати більш оригінальні варіанти, як от масивні сережки та браслети, перли та годинники. Ці прикраси вдало доповнять як і повсякденні образи, як і образи "на вихід".

