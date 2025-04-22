Очікуються сильні магнітні бурі з К-індексом 5: прогноз магнітних бур на 23 квітня
Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що часто викликає у людей головний біль, втому, роздратування та навіть стрес. Особливо чутливими до змін є метеозалежні люди.
23 квітня сонячна активність збережеться — К-індекс сягатиме 5, що також означає сильну магнітну бурю. Для вимірювання активності використовується планетарний K-індекс — шкала від 0 до 9. Якщо показник досягає 5 і вище, це вже вважається сильною магнітною бурею. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Прогноз може змінюватися — фахівці оновлюють дані щотричі на день. Тож варто регулярно слідкувати за змінами.
Магнітна буря — це природне явище, яке виникає через потужні спалахи на Сонці. Під час таких подій у космос викидається велика кількість заряджених частинок, які, потрапляючи в магнітосферу Землі, спричиняють коливання в її магнітному полі. Ці збурення й називають магнітними бурями.
Бурі з К-індексом від 1 до 4 зазвичай проходять непомітно. Але коли індекс піднімається до 5 і вище — починається вплив на техніку, зв’язок і, найголовніше, на здоров’я людей. При сильних бурях можливі перебої в роботі мобільного зв’язку, GPS та супутникових систем. А при К-індексі 7–8 можна навіть побачити полярне сяйво.
Як бурі впливають на самопочуття?
Під час магнітних бур організм відчуває додаткове навантаження. Найчастіші симптоми:
- головний біль
- загальна слабкість і млявість
- роздратування
- проблеми зі сном
- загострення хронічних захворювань
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Як підтримати організм під час бур?
- Режим сну та харчування. Намагайтеся лягати і прокидатися в один і той самий час, їжте легку, збалансовану їжу.
- Менше стимуляторів. Уникайте кави, алкоголю, жирної, смаженої та гострої їжі.
- Гідратація. Пийте більше чистої води та трав’яного чаю.
- Прогулянки. Час на свіжому повітрі покращує настрій і стан здоров’я, але уникайте прямих сонячних променів.
- Фізична активність. Легка зарядка або йога — чудовий спосіб зняти напругу.
- Менше стресу. Уникайте конфліктів та перевантаження.
- Контрастний душ вранці допоможе збадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися.
- При хронічних захворюваннях — майте під рукою ліки та не перенавантажуйте себе.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.
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