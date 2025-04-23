У метеочутливих може погіршитись самопочуття: прогноз магнітних бур на 24 квітня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що, у свою чергу, викликає погіршення самопочуття в особливо чутливих людей. Деякі можуть скаржитися на головний біль, втому, дратівливість або стрес.

За прогнозом Центру космічної погоди (SWPC) NOAA, рівень геомагнітної активності на найближчі дні залишатиметься підвищеним. У четвер, 24 квітня, прогнозується дещо спокійніша ситуація, із показником на рівні 4, що відповідає середній бурі.

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Магнітні бурі є наслідком спалахів на Сонці. У процесі таких вибухів у космос викидається велика кількість енергії у вигляді заряджених частинок, які можуть досягати Землі. Коли ці частинки взаємодіють з магнітним полем нашої планети, виникають збурення, що отримали назву геомагнітних бур. Їхній вплив на людину залежить від інтенсивності — якщо К-індекс сягає позначки 5 або вище, такі явища вважаються сильними й можуть впливати не лише на здоров’я, а й на роботу технічних систем, таких як мобільний зв’язок, супутники чи навігація.

Зіткнувшись із магнітною бурею, люди часто відчувають фізичний дискомфорт. У такі дні важливо берегти своє здоров’я: дотримуватися режиму сну, харчуватися легкою їжею, уникати алкоголю, зменшити кількість кави. Корисно більше часу проводити на свіжому повітрі, не наражаючи себе на пряме сонячне світло. Невелика фізична активність, спокійна атмосфера, а також достатній рівень води в організмі можуть допомогти покращити самопочуття. Людям із хронічними захворюваннями слід приділити особливу увагу своєму стану і завжди мати під рукою необхідні ліки. Щоб залишатися в тонусі, вранці рекомендується контрастний душ, а ввечері – розслаблююча тепла ванна.

Оскільки дані щодо геомагнітної активності оновлюються кожні три години, важливо стежити за актуальними повідомленнями фахівців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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