Україну накрила магнітна буря шостого рівня: прогноз на 22 квітня

Сьогодні, 22 квітня, прогнозується потужна магнітна буря, інтенсивність якої досягне рівня K-індексу 6. Такий показник свідчить про бурю червоного рівня небезпеки.

За словами фахівців, настільки сильна геомагнітна активність може призвести до перебоїв у роботі радіозв’язку, збоїв в енергетичних системах, а також вплинути на орієнтацію під час міграції птахів і тварин. Про це повідомляє Meteoagent.

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Упродовж квітня 2025 року Земля зіткнеться з низкою магнітних бур різної інтенсивності. Зокрема, незначні коливання очікуються 23, 26, 27, 28, 29 і 30 числа. Середня активність передбачається 21 та 25 квітня, а найпотужніші бурі припадають на 22 і 24 квітня.

Магнітні бурі викликані викидами сонячної плазми — зарядженими частинками, які досягають магнітного поля Землі та провокують його збурення. Такі явища можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних. У цей період можливе загострення хронічних недуг, зокрема серцево-судинних захворювань, гіпертонії та вегето-судинної дистонії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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