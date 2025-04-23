Грози та зливи на підході: чого чекати від погоди в Україні найближчими днями

У найближчі дні на всій території України очікуються опади – дощитиме у всіх областях. Синоптики попереджають: дощова погода затримається на кілька діб.

Про це йдеться в даних Укргідрометцентру. Протягом найближчих двох днів – 23 та 24 квітня – дощі очікуються у більшості західних регіонів, а також на південному сході. У четвер опади можливі й на півночі країни.

У п’ятницю, 25 квітня, короткочасні дощі охоплять майже всю територію України. Подекуди прогнозують грози. Водночас, за даними синоптиків, потужних злив наразі не передбачається.

Імовірно, що в п’ятницю, 26 квітня, опади охоплять усю країну. Однак вже у суботу вони ослабнуть –прогнозуються лише незначні дощі.

Згідно з попередніми даними, у неділю в більшості регіонів переважатиме суха погода. Лише в окремих районах Донеччини та Луганщини можливі нетривалі дощі.

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Нагадаємо, раніше в коментарі синоптикиня Наталія Птуха повідомляла, що до четверга кількість опадів в Україні була меншою.

"Із 25 квітня опадів стане більше, оскільки в країні формуватиметься зона зниженого атмосферного тиску", –пояснила представниця Укргідрометцентру.

Також Птуха попередила про нову хвилю похолодання, яка очікується вже наприкінці тижня. Якщо наразі на погоду впливають теплі повітряні потоки з півдня та південного сходу, то 26 квітня ситуація зміниться — прийдуть північно-західні повітряні маси.

"Температура знизиться на 5–10 градусів. Наприклад, якщо 24 квітня вдень очікується +20…+26, то згодом подекуди стане всього +10…+15 градусів", – додала синоптикиня.

Раніше ми розповідали, що синоптики попередили, коли в Україні різко зміниться погода.

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