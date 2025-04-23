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Соціум

Як отримати паспорт на домашнього улюбленця та для чого він потрібен

Ціхоцька Марія

Як отримати паспорт на домашнього улюбленця та для чого він потрібен
забезпечує безпеку домашнього улюбленця під час подорожей, участі у виставках, відвідування ветеринарних клінік та в інших ситуаціях

Ветеринарний паспорт — це важливий документ, який забезпечує безпеку домашнього улюбленця під час подорожей, участі у виставках, відвідування ветеринарних клінік та в інших ситуаціях. Його варто оформити завчасно, щоб уникнути проблем у майбутньому.

У Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів пояснюють, що паспорт виконує одразу кілька функцій. По-перше, він дозволяє ідентифікувати тварину — у документі зазначаються її особливості: порода, вік, окрас, стать, а також дані про власника. Це допомагає підтвердити право власності у випадку втрати тварини.

Окрім того, у ветеринарному паспорті фіксують усі медичні процедури, які проходила тварина: щеплення, обробки від паразитів, результати обстежень. Така інформація важлива для контролю за здоров’ям тварини і правильної постановки діагнозу під час лікування.

Ще одна важлива причина оформлення паспорта — можливість подорожувати з твариною, як в межах країни, так і за кордон. Для перетину кордону обов’язково потрібно підтвердити, що тварина здорова і вакцинована. Паспорт є також необхідним документом для участі у змаганнях або виставках — він засвідчує відповідність породи стандартам та належний стан здоров’я улюбленця.

До ветеринарного паспорта вносять інформацію про власника, включно з ПІБ, місцем проживання та контактами, а також детальні дані про саму тварину — ім’я, дату народження, породу, забарвлення, наявність чипу або тавра. У документі також вказується, хто видав паспорт, зазначається інформація про щеплення від сказу, наявність аналізу на антитіла до цієї хвороби (що важливо для подорожей до деяких країн), а також дані про вакцинацію від інших інфекцій та обробки від паразитів.

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Оформити ветеринарно-санітарний паспорт можна в державній клініці ветеринарної медицини. Для цього тварину має оглянути державний ветеринарний лікар. Важливо, щоб тварина була ідентифікована — мала мікрочип або тавро, нанесене до 3 липня 2011 року. Також обов’язково мати документальне підтвердження вакцинації від сказу: з назвою препарату, датою щеплення, даними лікаря, підписом та печаткою установи.

У видачі паспорта можуть відмовити, якщо тварина не вакцинована або немає підтвердження щеплення, якщо її не вдалося оглянути або ж відсутнє маркування. У такому випадку власнику доведеться спочатку усунути ці причини, щоб отримати документ.

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