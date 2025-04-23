Як отримати паспорт на домашнього улюбленця та для чого він потрібен

Ветеринарний паспорт — це важливий документ, який забезпечує безпеку домашнього улюбленця під час подорожей, участі у виставках, відвідування ветеринарних клінік та в інших ситуаціях. Його варто оформити завчасно, щоб уникнути проблем у майбутньому.

У Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів пояснюють, що паспорт виконує одразу кілька функцій. По-перше, він дозволяє ідентифікувати тварину — у документі зазначаються її особливості: порода, вік, окрас, стать, а також дані про власника. Це допомагає підтвердити право власності у випадку втрати тварини.

Окрім того, у ветеринарному паспорті фіксують усі медичні процедури, які проходила тварина: щеплення, обробки від паразитів, результати обстежень. Така інформація важлива для контролю за здоров’ям тварини і правильної постановки діагнозу під час лікування.

Ще одна важлива причина оформлення паспорта — можливість подорожувати з твариною, як в межах країни, так і за кордон. Для перетину кордону обов’язково потрібно підтвердити, що тварина здорова і вакцинована. Паспорт є також необхідним документом для участі у змаганнях або виставках — він засвідчує відповідність породи стандартам та належний стан здоров’я улюбленця.

До ветеринарного паспорта вносять інформацію про власника, включно з ПІБ, місцем проживання та контактами, а також детальні дані про саму тварину — ім’я, дату народження, породу, забарвлення, наявність чипу або тавра. У документі також вказується, хто видав паспорт, зазначається інформація про щеплення від сказу, наявність аналізу на антитіла до цієї хвороби (що важливо для подорожей до деяких країн), а також дані про вакцинацію від інших інфекцій та обробки від паразитів.

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Оформити ветеринарно-санітарний паспорт можна в державній клініці ветеринарної медицини. Для цього тварину має оглянути державний ветеринарний лікар. Важливо, щоб тварина була ідентифікована — мала мікрочип або тавро, нанесене до 3 липня 2011 року. Також обов’язково мати документальне підтвердження вакцинації від сказу: з назвою препарату, датою щеплення, даними лікаря, підписом та печаткою установи.

У видачі паспорта можуть відмовити, якщо тварина не вакцинована або немає підтвердження щеплення, якщо її не вдалося оглянути або ж відсутнє маркування. У такому випадку власнику доведеться спочатку усунути ці причини, щоб отримати документ.

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