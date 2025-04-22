Армія РФ масовано атакувала Одесу дронами: зайнялись пожежі, є пораненні (фото)

Увечері 21 квітня Одеса зазнала масованої атаки російських безпілотників, унаслідок якої постраждали щонайменше троє людей. Внаслідок обстрілу у місті було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, навчальний заклад і транспорт. У кількох місцях спалахнули пожежі.

Всі екстрені та комунальні служби оперативно працюють на місці інциденту. Інформація про кількість постраждалих ще уточнюється. Про це повідомили Кіпер, Труханов у Тelegram, ДСНС.

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Геннадій Труханов додав, що ворожі дрони влучили по житловому району з щільною забудовою. Через вибухи й пожежу пошкоджено багато квартир. На місці працюють аварійні служби, рятувальники та комунальники.

Згодом Олег Кіпер уточнив, що внаслідок удару постраждали троє людей.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків та Київщину.

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