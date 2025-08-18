'Укрзализныця' запустила новый поезд на популярном маршруте: откуда и куда будет курсировать

"Укрзализныця" запустила новый поезд, который будет соединять Киев с одним из основных туристических центров страны – Львовом. Поезд под номером 243/244 будет курсировать только в определенные дни августа, поэтому он является временным. Билеты на рейс 21 августа из Киева уже доступны для покупки по цене 716,72 грн.

Перевозчик отметил, что поезд будет состоять из обычных спальных вагонов, оборудованных сидячими местами. "Добавляем места между Киевом и Львовом за счет уменьшения времени простоя вагонов, которые прибыли со своего основного рейса. Назначаем дополнительный поезд №243/244 Киев – Львов", – говорится в сообщении.

Расписание движения нового поезда

Поезд будет отправляться из Киева в 06:35 в следующие дни: 21, 22, 23 и 31 августа.

Из Львова он будет отправляться в 15:48, также в эти же дни: 21, 22, 23 и 31 августа.

Какая стоимость билетов на новый поезд во Львов

Билеты на новый поезд уже доступны для покупки. Например, на рейс 21 августа из Киева в вагоны первого класса цена составляет 716,72 грн.

Читайте также: "Укрзализныця" блокирует пользователей в своем приложении: названы главные причины

Билеты на новый поезд можно приобрести несколькими способами. Первый вариант – через официальное приложение "Укрзализныци", которое позволяет удобно купить билет прямо с мобильного телефона. Второй способ – оформить покупку через сайт "Укрзализныци", где вы можете выбрать рейс и оплатить билет онлайн.

Если же вы предпочитаете офлайн-методы, билеты также можно купить в кассах вокзалов, обратившись к сотрудникам, которые помогут оформить билет на нужный рейс.

Для чего в Украине назначают временные поезда

Временные поезда запускают в случае, когда спрос на перевозки значительно возрастает и существующие рейсы не справляются с пассажирским потоком. Это может быть обусловлено различными факторами, в частности:

праздничными днями;

пиковыми периодами для путешествий, такими как каникулы или отпуска.

Напомним, "Укрзализныця" пересмотрит правила продажи билетов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!