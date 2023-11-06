Містичне значення меду, про яке мало хто знає: секрети солодкого продукту

Віра у здатність меду відвертати нещастя пронизує багато культур. Від давніх традицій до сучасного фольклору мед шанується як провісник як великих випробувань, так і неперевершеного успіху.

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Щоб використовувати позитивну енергію, пов'язану з медом, рекомендується зберігати його в прозорій баночці, що гордо виставлена на видному місці в будинку. Таким чином, можна залучити до свого будинку велику кількість і процвітання.

Розбиття банки з медом віщувало неприємні конфлікти між подружжям чи коханцями, якщо це робила жінка. Якщо розбив чоловік – віщувало неприємності у серцевих справах.

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Так само, якщо діти відповідальні за розбиття глека, вважалося, що це призведе до значних суперечок між їхніми батьками. Випадкове забруднення одягу медом вказувало на можливі фінансові втрати, а вимазана медом скатертина або кухонний стіл – неприємності в сім'ї.

Якщо хтось ненароком змащував медом волосся, то вважалося, що це приваблює до нього багатство і достаток. З іншого боку, купівля гіркого та несмачного меду вважалася поганою прикметою для ділових починань.

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