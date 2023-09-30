Три речі, які не можна робити, аби не втратити удачу

Удачу можна прогнати зі свого життя, якщо робити певні речі, які можуть нашкодити. Варто вчасно позбутися цих звичок, аби забезпечити позитивну енергетику та добробут.

1. Не можна віддавати свій старий одяг, який невипраний, хліб, сіль, прикраси. Оскільки таким чином ви можете віддати і своє щастя та здоров'я іншим людям.

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2. Удачу від вас відвертають ваші ж думки, зокрема ділити світ тільки на "чорне" та "біле". У житті можуть траплятися сумні та хороші події, але пам'ятайте, що навіть після найчорнішої ночі прийде світлий день. Також не варто драматизувати події.

3. Постійно виявляти егоїзм та бути невдячним. Такими діями ви відштовхуватимете удачу від себе. Не забувайте про просту подяку.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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