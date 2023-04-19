Міцелярна вода та дитяча присипка: дієві способи видалення плям від косметики

Жінки часто забруднюють одяг косметикою, зокрема тональним кремом та помадою. Потім доволі складно відіпрати плями від стійкої косметики. UaPortal зібрав для вас дієві лайфхаки боротьби з плямами від косметичних засобів.

Виведення плями від помади чи тонального крему

Більшість косметичних засобів містять у своєму складі олії. Тому візьміть засіб для миття посуду, нанесіть кілька крапель на пляму і лишіть на 5 хвилин. Змийте водою. Також допоможе лак для волосся: розпиліть засіб на пляму, алишіть на 15 хвилин та виперіть.

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Виведення плям від пудри та рум‘ян

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Намочіть пляму та посипте пральним порошком. Тримайте 15 хвилин, після чого виперіть у машинці.

Виведення плям від туші

Стійку туш відмити найважче, тому візьміть міцелярну воду, нанесіть на ватний диск та промокніть пляму. Виперіть як зазвичай. Так само можна стерти пляму від тонального крему з куртки.

Плями від автозасмаги

Вивести їх допоможе перекис водню.

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