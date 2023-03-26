Мультфільми 2018-21 років подарують приємні емоції всій родині

UAportal підготував добірку деяких із найкращих мультфільмів, випущених у період з 2018 по 2021 рік. Вони сподобаються всім членам сім'ї.

Бос-молокосос

Рейтинг IMDB: 6/10

Жанр: Анімація/Комедія; Країна: США; Тривалість: 97 хвилин; Рік: 2018

Продюсер: Том Мак Грат

"Бос-молокосос" – це чудова комедія про малюка, який виявляється секретним агентом, який працює на BabyCorp проти Puppy Co. на чолі з Френсісом Е. Френсісом (Стів Бушемі). У фільмі Тім Темплтон (Майлз Бакші) дізнається, що його новий брат насправді виконує місію щодо порятунку шлюбу своїх батьків від руйнування компанією Puppy Co, яка хоче повсюдно замінити немовлят щенятами!

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З жартівливими жартами протягом усього фільму, "Бос-молокосос" змусить вас сміятися до самого кінця! Фільм також досліджує такі теми, як сімейна динаміка та вірність через взаємодію героїв один з одним, коли вони намагаються перешкодити планам Френсіса Е Френсіса, намагаючись зберегти свою власну родину разом, незважаючи на відмінності у поглядах на те, як краще вчинити!

Таємниця Коко

IMDB рейтинг: 8/10

Жанр: Анімація/Пригоди/Фантастика

Країна: США; Тривалість: 105 хвилин; Рік: 2017

Продюсер: Лі Ункрич

"Таємниця Коко" – це пригодницька історія, дія якої розгортається під час святкування Дня мертвих у Мексиці. Мігель Рівера (Ентоні Гонсалес), музикант-початківець, чиї мрії призупинені через заборону його сім'ї на музику протягом багатьох поколінь, спонукає його довести, що він гідний займатися своєю пристрастю, незважаючи на заборону старших!

Чарівним чином він потрапляє в Країну Мертвих, де зустрічає Гектора (Гаель Гарсія Берналь), чарівного шахрая, який допомагає йому знайти відповіді на питання про минуле його предків, щоб він міг повернутися додому до світанку! По дорозі вони зустрічають різних колоритних персонажів, включаючи Чичаррона (Едвард Джеймс Олмос), який викладає Мігелю важливі уроки про життя та смерть, принагідно відкриваючи істини про себе!

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Головоломка

IMDB рейтинг: 8/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна: США; Тривалість: 94 хвилини; Рік: 2015

Продюсер: Піт Доктер

"Головоломка" розповідає історію Райлі Андерсон (Кейтлін Діас), 11-річної дівчинки, чиї емоції – радість (Емі Полер), страх (Білл Хейдер), гнів (Льюїс Блек), огида (Мінді Калінг) та смуток (Філліс Сміт) – живуть у її голові, контролюючи її думки та дії, поки вона намагається адаптуватися до нового будинку після переїзду з Міннесоти до Сан-Франциско!

Завдяки яскравій анімації та розумній розповіді ми поринаємо у свідомість Райлі і дізнаємося, як її емоції працюють разом, навіть коли вона стикається з важкими рішеннями чи подіями, що не залежать від неї. Наприклад, коли їй важко вписатися до школи чи впоратися зі змінами у її сім'ї! Це захоплююче дослідження людської психології та емоцій, яке можуть оцінити і дорослі, і діти, і насолодитися спільним переглядом!

Історія іграшок 4

IMDB рейтинг 9/10

Жанр пригоди / комедія / фантастика / анімація

Країна: США; Тривалість 100 хвилин; Рік 2019

Продюсер Джош Кулі

"Історія іграшок 4" знову повертає нас до кімнати Енді, де Вуді (Том Хенкс) жив з 1995 року, але тепер йому доводиться протистояти своїм страхам, коли Бонні додає до своєї кімнати Форкі (Тоні Хейл), іграшкову вилку, змушуючи Вуді вирушити в чергова пригода, повна сюрпризів на кожному кроці!

Цього разу Вуді зустрічає старих друзів Бо Піп (Енні Поттс), Базза Лайтера (Тім Аллен) та Джессі (Джоан Кьюсак), а також нових, таких як Дюк Кабум, якого кумедно грає Кіану Рівз! Ми також побачимо, як наші улюблені іграшки протистоять Габбі Габбі, озвученій Крістіною Хендрікс, яка хоче, щоб Вуді став її назавжди! Це жахлива історія, повна сміху та сліз, яка залишить глядачів задоволеними до наступного разу.

Суперсімейка 2

IMDB рейтинг 7/10

Жанр Екшн / Пригоди / Сімейний / Анімація, розваги

Країна: США; Тривалість 118 хвилин; Рік 2018

Продюсер Бред Берд

"Суперссімейка 2" повертається туди, де ми зупинилися 14 років тому, йдучи за Бобом Парром, відомим як Містер Неймовірний, і Хелен Парр, відомої як Еластігерл, які намагаються збалансувати кар'єру по боротьбі зі злочинністю та виховання трьох суперсильних дітей Вайолет Деш Джеш

Цього разу Хелен займає центральне місце в боротьбі зі лиходієм Скринслейвером, у той час як Боб залишається вдома, доглядаючи за Деш Вайолет Джек Джек, що викликає напругу в парі, оскільки вони намагаються пристосуватися до своїх нових ролей! Це весела сімейна пригода, повна комедійного екшену та саспенсу, яка триматиме вас у напрузі до самого кінця!

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