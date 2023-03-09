Топ-5 військових фільмів, які обов'язково слід подивитися

UAportal підготував список із п'яти найкращих військових фільмів. Всі вони мають захоплюючий сюжет.

"Кавалерія"

IMDB рейтинг 7,6

Жанр: бойовик / пригоди / драма / історія / війна, країна США, тривалість 130 хвилин, 2018 рік, продюсер Джеррі Брукхаймер.

Режисер Микола Фуглсіг розповідає правдиву історію про команду з 12 американських спецназівців, відправлених до Афганістану одразу після терактів 11 вересня, щоб допомогти у боротьбі з режимом талібів, який захопив більшу частину країни.

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"Мідуей"

Цей американський епічний військовий фільм 2019 має на IMDB оцінку 6,8/10. Дія фільму відбувається під час Другої світової війни, коли Японія зробила раптову атаку на Перл-Харбор, внаслідок чого Америка вступила в бій із нею на атоле Мідвей.

З його зірковим складом, що включає Еда Скрейна, Люка Еванса, Патріка Вілсона, Аарона Екхарта, Менді Мур, Денніса Куейда та багатьох інших, "Мідуей" забезпечує інтенсивні сцени дії у поєднанні з сильним виконанням, які зображають моменти з історії, які ніколи не будуть забуті.

1917

Ця історична драма режисера Сема Мендеса, знята під час Першої світової війни, розповідає про неймовірну подорож двох британських солдатів у тил ворога, коли вони намагаються врятувати 1600 своїх товаришів від вірної смерті.

З рейтингом 8,4/10 на IMDB цей фільм безперечно заслуговує на більшу увагу, яку він отримує зараз, після виходу в 2020 році. Джордж Маккей у ролі Шофілда і Дін Чарльз Чепмен у ролі Блейка – ці два виконавці приголомшливо грають протягом усього фільму, роблячи цю військову історію вражаючою і в той же час несамовитою.

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Лють

Фільм Девіда Ейєра 2014 року про танкову війну під час Другої світової війни має високий рейтинг 7,6/10 на IMDB, але залишається недооціненим через неоднозначні відгуки критиків. У головній ролі Бред Пітт, який грає сержанта Уордедді, командувача екіпажу танка "Шерман".

Цей фільм досліджує такі теми, як товариство під вогнем, хоробрість серед хаосу, жах воєнного часу тощо. Кіно забезпечуючи дуже солідну продуктивність, особливо для другорядних персонажів, таких як Біблія Шайа Лабеуфа, який справді виділявся тут, роблячи "Лють" обов'язковим для перегляду, якщо вам подобаються фільми військового жанру взагалі!

Дюнкерк

Епічний військовий трилер 2017 року Крістофера Нолана розповідає про чудову евакуацію союзних військ, що опинилися на пляжах, оточених німецькою армією під час битви за Францію на ранніх етапах Другої світової війни. Тоді цивільні човни перетинали Ла-Манш, намагаючись допомогти військам, що переважають за чисельністю, дістатися до безпеки, незважаючи на постійну загрозу, що виходить з повітря над ними або з моря під ними.

Маючи середній бал 8 / 10 на imdb, Дюнкерк не повинен бути пропущений, тому що актори, задіяні у фільмі Том Харді Марк Райленс Кеннет Брана Кілліан Мерфі видають видатні характеристики протягом цієї напруженої і захоплюючої драми!

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