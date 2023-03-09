Топ-5 военных фильмов, которые обязательно следует посмотреть

UAportal подготовил список из пяти лучших военных фильмов. Все они обладают увлекающим сюжетом.

"Кавалерия"

IMDB рейтинг 7,6

Жанр: боевик / приключения / драма / история / война, страна США, продолжительность 130 минут, год 2018, продюсер Джерри Брукхаймер.

Режиссер Николай Фуглсиг рассказывает правдивую историю о команде из 12 американских спецназовцев, отправленных в Афганистан сразу после терактов 11 сентября, чтобы помочь в борьбе с режимом талибов, захватившим большую часть страны.

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"Мидуэй"

Этот американский эпический военный фильм 2019 года имеет на IMDB оценку 6,8/10. Действие фильма происходит во время Второй мировой войны, когда Япония совершила внезапную атаку на Перл-Харбор, в результате чего Америка вступила в бой с ней на атолле Мидуэй.

С его звездным составом, включающим Эда Скрейна, Люка Эванса, Патрика Уилсона, Аарона Экхарта, Мэнди Мур, Денниса Куэйда и многих других, "Мидуэй" обеспечивает интенсивные сцены действия в сочетании с сильным исполнением, которые изображают моменты из истории, которые никогда не будут забыты.

1917

Эта историческая драма режиссера Сэма Мендеса, снятая во время Первой мировой войны, рассказывает о невероятном путешествии двух британских солдат в тыл врага, когда они пытаются спасти 1600 своих товарищей от верной смерти.

С рейтингом 8,4/10 на IMDB этот фильм определенно заслуживает большего внимания, которое он получает сейчас, после выхода в 2020 году. Джордж Маккей в роли Шофилда и Дин Чарльз Чепмен в роли Блейка – эти два исполнителя потрясающе играют на протяжении всего фильма, делая эту военную историю впечатляющей и в то же время душераздирающей.

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Ярость

Фильм Дэвида Эйера 2014 года о танковой войне во время Второй мировой войны имеет высокий рейтинг 7,6/10 на IMDB, но остается недооцененным из-за неоднозначных отзывов критиков. В главной роли Брэд Питт, который играет сержанта Уордэдди, командующего экипажем танка "Шерман".

Этот фильм исследует такие темы, как товарищество под огнем, храбрость среди хаоса, ужас военного времени и т.д. Кино обеспечивая очень солидную производительность, особенно для второстепенных персонажей, таких как Библия Шайа Лабеуфа, который действительно выделялся здесь, делая "Ярость" обязательным для просмотра, если вам нравятся фильмы военного жанра вообще!

Дюнкерк

Эпический военный триллер 2017 года Кристофера Нолана рассказывает о чудесной эвакуации союзных войск, оказавшихся на пляжах, окруженных немецкой армией во время битвы за Францию на ранних этапах Второй мировой войны. Тогда гражданские лодки пересекали Ла-Манш, пытаясь помочь превосходящим по численности войскам добраться до безопасности, несмотря на постоянную угрозу, исходящую с воздуха над ними или с моря под ними.

Имея средний балл 8 / 10 на imdb, Дюнкерк не должен быть пропущен, так как актеры, задействованные в фильме Том Харди Марк Райлэнс Кеннет Брана Киллиан Мерфи выдают выдающиеся характеристики на протяжении всей этой напряженной и захватывающей драмы!

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