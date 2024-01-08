Мив каструлі в пабі: Дивовижні факти про актора Тома Голланда

Том Голланд, широко відомий завдяки ролі Пітера Паркера/Людини-павука у кіновсесвіті Marvel, має низку інтригуючих аспектів свого життя за межами амплуа супергероя. UAportal підготував кілька маловідомих фактів про талановитого актора.

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Малоймовірне хобі

У дитинстві Голланд заглибився в балет, що спочатку викликало певні знущання в школі. Попри своє раннє захоплення балетом, Голланд зіткнувся з перешкодами, оскільки прагнув зіграти роль Біллі Елліотта в театральній постановці. Незважаючи на це, він наполегливо тренувався, врешті-решт отримавши роль і здобувши безцінний досвід у балеті.

Миттєве відволікання

Коли його акторська кар'єра на мить завмерла, мати Голланда записала його до столярної школи як запасний план. Керуючись приступом самовпевненості після своєї появи у фільмі 2015 року "У серці моря", Голланд опинився в скрутному становищі.

У відповідь його рішуча мати відправила його до столярної школи, щоб тимчасово переорієнтувати його і навчити цінним навичкам. Проте він не закінчив курс через можливість прослуховування в Marvel.

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Татуювання павука

Унікальний символ відданості Голланда своїй ролі супергероя можна знайти внизу його ступні, викарбуваний чорнилом. Прагнучи увічнити свій зв'язок з культовим персонажем Людиною-павуком, актор зробив тату павука.

Домашні скарби

Захоплення Голланда Людиною-павуком виходить за межі екрана. На згадку про зйомки фільму "Людина-павук: Далеко від дому" актор взяв блакитну ширму з місця зйомок і перетворив її на чохол для свого особистого покерного столу.

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