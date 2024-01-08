Мыл кастрюли в пабе: Удивительные факты об актере Тома Холланда

Том Холланд, широко известный благодаря роли Питера Паркера/Человека-паука в киновселенной Marvel, имеет ряд интригующих аспектов своей жизни за пределами амплуа супергероя. UAportal подготовил несколько малоизвестных фактов о талантливом актере.

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Маловероятное хобби

В детстве Голланд углубился в балет, что поначалу вызвало определенные издевательства в школе. Вопреки своему раннему увлечению балетом, Холланд столкнулся с препятствиями, поскольку стремился сыграть роль Билли Эллиотта в театральной постановке. Несмотря на это, он настойчиво тренировался, в конце концов, получив роль и получив бесценный опыт в балете.

Мгновенное отвлечение

Когда его актерская карьера на миг замерла, мать Холланда записала его в столярную школу как запасной план. Руководствуясь приступом самоуверенности после своего появления в фильме 2015 "В сердце моря", Холланд оказался в затруднительном положении.

В ответ его решительная мать отправила его в столярную школу, чтобы временно переориентировать его и научить ценным навыкам. Однако он не закончил курс из-за возможности прослушивания в Marvel.

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Татуировка паука

Уникальный символ преданности Холланда своей роли супергероя обнаруживается внизу его ступни, отчеканенный чернилами. Стремясь увековечить свою связь с культовым персонажем Человеком-пауком, актер сделал папу папу.

Домашние сокровища

Увлечение Холланда Человеком-пауком выходит за пределы экрана. В память о съемках фильма "Человек-паук: Вдали от дома" актер взял голубую ширму с места съемок и превратил ее в чехол для своего личного покерного стола.

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