Нагороджена королевою: 5 цікавих фактів про Меггі Сміт

Меггі Сміт, відома своєю чудовою роллю професорки Мінерви Макґонеґел у серії книг про Гаррі Поттера, має легендарну кар'єру, що охоплює кілька десятиліть. Хоча її величезна популярність та успіх добре відомі, є кілька інтригуючих фактів про цю актрису, які можуть здивувати. UAportal підготував кілька фактів з її життя.

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Подолання початкового опору

Як і у багатьох великих історій, у Меггі був непростий початок. Вона народилася в Ілфорді, Англія, 28 грудня 1934 року, і її батьки спочатку не підтримували її акторські амбіції. Незважаючи на їхній брак ентузіазму, Меггі йшла до своєї мрії, хоча мати сумнівалася в її шансах на успіх через зовнішність.

Боротьба з раком

Втілюючи в життя образ професорки Макґонеґел, Меггі також вела особисту боротьбу з раком молочної залози. Діагноз поставили у віці 73 років, вона пройшла тривале лікування, включаючи хіміотерапію та променеву терапію. Незважаючи на виклики, вона продемонструвала неймовірну стійкість і рішучість, завершуючи свої сцени з непохитною силою.

Скарбниця нагород

Талант і відданість Меггі принесли їй численні нагороди протягом її блискучої кар'єри. Її колекція престижних нагород включає чотири премії "Еммі", сім премій BAFTA, премію "Тоні" та дві премії "Оскар".

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Крім того, вона отримала три "Золоті глобуси", шість нагород за найкращу жіночу роль на театральній премії Evening Standard та п'ять нагород Гільдії кіноакторів США.

Сімейна спадщина в акторському мистецтві

Вплив Меггі виходить за межі її власних досягнень. Обидва її сини, Тобі Стівенс і Кріс Ларкін, пішли по її стопах і зробили акторську кар'єру. Хоча акторка ніколи не підштовхувала їх у цьому напрямку, вона підтримувала і заохочувала їхній вибір, плекаючи сімейну традицію у виконавському мистецтві.

Визнання з боку королівських осіб

Внесок Меггі в індустрію розваг не лише зачарував аудиторію, але й отримав визнання з боку найвищих ешелонів суспільства. У 1989 році королева Єлизавета II посвятила її в лицарі та надала їй титул Дами Маргарет Наталі Сміт, кавалера ордена Британської імперії. Цей престижний титул ще більше закріпив її статус справжньої ікони.

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