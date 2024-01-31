Награждена королевой: 5 интересных фактов о Мэгги Смит

Мэгги Смит, известная своей замечательной ролью профессора Минервы МакГонагалл в серии книг о Гарри Поттере, имеет легендарную карьеру, охватывающую несколько десятилетий. Хотя ее огромная популярность и успех хорошо известны, есть несколько интригующих фактов об этой актрисе, которые могут удивить. UAportal подготовил несколько фактов из ее жизни.

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Преодоление первоначального сопротивления

Как и у многих великих историй, у Мэгги было непростое начало. Она родилась в Илфорде, Англия, 28 декабря 1934 года, и ее родители поначалу не поддерживали ее актерские амбиции. Несмотря на их нехватку энтузиазма, Мэгги уходила к своей мечте, хотя мать сомневалась в ее шансах на успех из-за внешности.

Борьба с раком

Воплощая в жизнь образ профессора МакГонагалл, Мэгги также вела личную борьбу с раком молочной железы. Диагноз был поставлен в возрасте 73 лет, она прошла длительное лечение, включая химиотерапию и лучевую терапию. Несмотря на вызовы, она продемонстрировала невероятную стойкость и решительность, завершая свои сцены с непреклонной силой.

Сокровищница наград

Талант и преданность Мэгги принесли ей многочисленные награды в течение ее блестящей карьеры. Ее коллекция престижных наград включает в себя четыре премии "Эмми", семь премий BAFTA, премию "Тони" и две премии "Оскар".

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Кроме того, она получила три "Золотых глобуса", шесть наград за лучшую женскую роль на театральной премии Evening Standard и пять наград Гильдии киноактеров США.

Семейное наследие в актерском искусстве

Воздействие Мэгги выходит за пределы ее собственных достижений. Оба ее сына, Тоби Стивенс и Крис Ларкин, пошли по ее стопам и сделали актерскую карьеру. Хотя актриса никогда не подталкивала их в этом направлении, она поддерживала и поощряла их выбор, лелея семейную традицию в исполнительском искусстве.

Признание со стороны королевских лиц

Вклад Мэгги в индустрию развлечений не только очаровал аудиторию, но и получил признание со стороны самых высоких эшелонов общества. В 1989 году королева Елизавета II посвятила ее в рыцари и предоставила ей титул Дамы Маргарет Натали Смит, кавалера ордена Британской империи. Этот престижный титул еще больше закрепил его статус подлинной иконы.

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