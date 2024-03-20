Не дайте плісняві шансу: дієві поради щодо зберігання сухофруктів

Для тих, хто шукає здорові варіанти для перекусу, сухофрукти є чудовим вибором, також вони часто стають незамінними компонентами у кулінарії. Запасатися ними – це мудрий крок для кожної господині.

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Покупка або домашнє виготовлення сухофруктів зазвичай не викликає проблем, але коли справа доходить до їх зберігання, можуть виникнути деякі запитання. Ми разом з Pixelinform підготували кілька порад, які допоможуть вам зберегти сухофрукти свіжими та смачними на тривалий час.

В чому краще зберігати сухофрукти

Для тимчасового збереження (до декількох місяців) оптимально використовувати щільні паперові пакети. Якщо ж вам потрібно зберегти сухофрукти до одного року, то краще вибрати скляні ємності з щільно прилягаючими кришками.

Уникайте великих контейнерів; розподіліть продукти на дрібніші порції. Це дозволить уникнути поширення плісняви, якщо один із продуктів почне псуватися, і ви не ризикуєте втратити весь запас. Для захисту сухофруктів від шкідників, таких як фруктова міль, використовуйте герметичні контейнери або вакуумні пакування.

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Умови зберігання

Зберігайте сухофрукти у сухому та прохолодному місці, захищеному від сонячного світла. Ідеальна температура для зберігання становить від 10 до 15°C, а вологість повітря має бути не вищою за 60%.

Періодично перевіряйте їх на предмет ознак псування. Виявивши плісняву чи інші проблеми, негайно викиньте пошкоджені плоди.

Перед тим як помістити сухофрукти на зберігання, переконайтеся, що вони повністю просохли.

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