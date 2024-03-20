Не дайте плесени шанса: действенные советы по хранению сухофруктов

Для тех, кто ищет здоровые варианты перекуса, сухофрукты являются отличным выбором, также они часто становятся незаменимыми компонентами в кулинарии. Запасаться ими – мудрый шаг для каждой хозяйки.

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Покупка или домашнее изготовление сухофруктов обычно не вызывает проблем, но когда дело доходит до их хранения, могут возникнуть некоторые вопросы. Мы вместе с Pixelinform подготовили несколько советов, которые помогут вам сохранить сухофрукты свежими и вкусными на длительное время.

В чем лучше хранить сухофрукты

Для временного хранения (до нескольких месяцев) оптимально использовать плотные бумажные пакеты. Если вам нужно сохранить сухофрукты до одного года, то лучше выбрать стеклянные емкости с плотно прилегающими крышками.

Избегайте больших контейнеров; распределите продукты на более мелкие порции. Это позволит избежать распространения плесени, если один из продуктов начнет портиться, и вы не рискуете потерять весь запас. Для защиты сухофруктов от вредителей, таких как фруктовая моль, используйте герметичные контейнеры или вакуумные упаковки.

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Условия хранения

Храните сухофрукты в сухом и прохладном месте, защищенном от солнечного света. Идеальная температура для хранения составляет от 10 до 15°C, а влажность воздуха должна быть не выше 60%.

Периодически проверяйте их на предмет признаков порчи. Обнаружив плесень или другие проблемы, немедленно выбросьте поврежденные плоды.

Перед тем как поместить сухофрукты на хранение, убедитесь, что они полностью просохли.

Раньше мы рассказывали в чем и где хранить сушеные яблоки, чтобы они пролежали очень долго.

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