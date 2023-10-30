В чем и где хранить сушеные яблоки, чтобы они пролежали очень долго

Сушеные яблоки – это вкусный и полезный продукт, который можно хранить в течение длительного времени. Чтобы они сохранили свои полезные свойства и вкус, нужно правильно хранить их.

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Сушка позволяет сохранить максимальную пользу яблок, а длительное хранение не влияет на их вкус. Как именно это сделать, рассказали в Pixel.

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Основные правила хранения сушеных яблок

1. Сушеные яблоки следует хранить в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте. Лучшее место для хранения сушек – это сухой амбар или подвал.

2. Температура воздуха в месте хранения сушеных яблок не должна превышать 20 градусов Цельсия.

3. Сушеные яблоки следует хранить в герметичной таре. Это может быть стеклянная банка, картонная коробка или мешок из натуральной ткани.

4. Периодически проверяйте сушеные яблоки на наличие вредителей. Если вы заметили, что в сушеных яблоках появились жучки, то их нужно выбросить.

Если вы придерживаетесь этих советов, то сушеные яблоки смогут храниться в течение 1-2 лет.

В чем и где хранить сушеные яблоки

В большинстве своем для хранения сушеных яблок используют стеклянные банки, которые нужно герметично закрыть, мешки из ткани, деревянные ящики, корзины или контейнеры из пластика.

Самый надежный способ, который позволит хранить сухофрукты несколько лет – это банки и контейнеры. В герметичной таре не заведутся червячки, жучки и другие насекомые.

Для хранения сушеных яблок необходимо сухое помещение, которое будет хорошо проветриваться. Желательно, чтобы рядом не было продуктов с сильными запахами. Для сухофруктов нужно отвести место на верхней полке в амбаре, где влажность ниже. Если сушеные яблоки хранить в мешках, их нужно подвешивать.

Рядом с сушками можно поставить упаковку соли, которая будет впитывать влагу, но не будет влиять на вкус. Чтобы в банках и другой таре не заводились жуки и насекомые, добавьте листики мяты или базилику.

Как подготовить яблоки для сушки.

Надо не только лишь нарезать фрукты, высушить их в электросушке либо на свежайшем воздухе. Важно уделять внимание таре. Если это стеклянная банка, хорошо промойте ее и высушите на солнце.

Если это пластиковые контейнеры, они должны быть очень хорошо помыты и очищены от всего. Такую посуду нужно проветрить, потому что пластик поглощает запахи и сохраняет их длительное время.

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