Не у всі дні можна стригти волосся: як це може вплинути на самопочуття людини

Волосся, згідно з езотеричними віруваннями, зберігає енергетику людини. Тому дуже важливо враховувати певні прикмети перед відвідуванням перукаря. Вважається, що ці рекомендації, хоч і просякнуті забобонами, але мають вплив на самопочуття людини.

Одне з поширених повір'їв полягає в тому, що слід уникати стрижки волосся ввечері або після заходу сонця. Вважається, що це може виснажити життєві сили людини. Так само з обережністю рекомендується стригтися в чужому домі, оскільки існує ризик, що пасма будуть використані в магічних ритуалах.

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Астрологічні фактори також відіграють важливу роль. Не рекомендується стригтися під час спадаючого Місяця або в дні повного Місяця. Вважається, що стрижка в ці фази призведе до надмірного росту волосся. Крім того, місячні та сонячні затемнення вважаються несприятливим часом, оскільки це послаблює організм.

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Дні тижня також мають значення. Наприклад, вважається, що стрижка в неділю привертає нещастя та фінансові втрати. Так само недоброю прикметою вважається підстригати пасма за день до дня народження.

Ще одне застереження стосується стрижки власного волосся. Вважається, що це може призвести до фінансових проблем і труднощів у стосунках.

Нарешті, не рекомендується близькими родичам змінювати один одному стрижку. За повір'ями, це може вкоротити людині життя і позбавити її щастя.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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