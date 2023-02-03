Нові платежі для українців - все, що потрібно знати!

Майже 7000 гривень на руках: Українці почали подавати заявки на новий вид допомоги, який пропонує благодійна організація "Карітас Одеса". Ця допомога спрямована на обмежену категорію людей - внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які були евакуйовані в Одеську область після 24 лютого 2022 року, та сім'ї, в яких є люди з інвалідністю. Розмір виплати становить 6 600 грн на одну особу і буде перерахована на банківський рахунок одного з членів сім'ї, але претендувати на неї можуть не більше чотирьох осіб.

До категорії отримувачів належать сім'ї, в яких проживає особа з набутою інвалідністю 1-3 групи або з вродженою інвалідністю 1-2 групи, або якщо в них є неповнолітні особи з інвалідністю. Ці інвалідності можуть включати проблеми із зором, слухом та мовленням, а також проблеми з пересуванням або прикутість до ліжка, труднощі з пам'яттю чи концентрацією уваги. Для того, щоб отримати ці гроші, ви повинні зареєструватися за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 49, взявши з собою паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, документи на дітей, що підтверджують ваш статус внутрішньо переміщеної особи, документ, що підтверджує вашу інвалідність, за необхідності, документ, що підтверджує опікунство над іншою особою, яка подає заяву на виплату, і, нарешті, інформацію про банківський рахунок у форматі IBAN.