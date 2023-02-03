Новые платежи для украинцев - все, что нужно знать!

Почти 7000 гривен на руках: Украинцы начали подавать заявки на новый вид помощи, который предлагает благотворительная организация "Каритас Одесса". Эта помощь направлена на ограниченную категорию людей - внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые были эвакуированы в Одесскую область после 24 февраля 2022 года, и семьи, в которых есть люди с инвалидностью. Размер выплаты составляет 6 600 грн на одного человека и будет перечислена на банковский счет одного из членов семьи, но претендовать на нее могут не более четырех человек.

К категории получателей относятся семьи, в которых проживает лицо с приобретенной инвалидностью 1-3 группы или с врожденной инвалидностью 1-2 группы, или если в них есть несовершеннолетние лица с инвалидностью. Эти инвалидности могут включать проблемы со зрением, слухом и речью, а также проблемы с передвижением или прикованность к постели, трудности с памятью или концентрацией внимания. Для того, чтобы получить эти деньги, вы должны зарегистрироваться по адресу: г. Одесса, ул. Генерала Петрова, 49, взяв с собой паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении, документы на детей, подтверждающие ваш статус внутренне перемещенного лица, документ, подтверждающий вашу инвалидность, при необходимости, документ, подтверждающий опекунство над другим лицом, подающим заявление на выплату, и, наконец, информацию о банковском счете в формате IBAN.