Новий iMac з чипом M2 Pro з'явиться у продажу в жовтні

Ентузіасти Apple, готуйтеся до захоплюючого оновлення! Японський блог Mac Otakara нещодавно поділився інтригуючою інформацією, натякнувши, що Apple готується представити оновлені моноблоки до кінця жовтня.

За словами Mac Otakara, 24-дюймовий iMac наступного покоління вже на горизонті, і він буде оснащений довгоочікуваними чіпами M2 та M2 Pro. Ці нові чіпи обіцяють підвищену продуктивність, що зробить ваш комп'ютерний досвід ще більш плавним.

Крім того, ви можете розраховувати на зручність портів Thunderbolt 4, що забезпечують блискавичну передачу даних і підключення. Завдяки підтримці Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3 ваш iMac завжди залишатиметься на зв'язку з іншими пристроями без зайвих зусиль.

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Цікаво, що уважні спостерігачі помітили, що деякі користувацькі конфігурації iMac таємничим чином зникли з інтернет-магазину Apple. Історично це було вірною ознакою того, що нові пристрої ось-ось з'являться на ринку. Це спокуслива підказка, яка викликає інтерес у шанувальників Apple по всьому світу.

Однак, варто зазначити, що не всі очікували, що чіпи M2 і M2 Pro з'являться в цьому оновленні. Журналіст Bloomberg Марк Гурман, відомий своїми проникливими прогнозами щодо Apple, впевнено передбачив перехід на чіпи M3.

Схоже, що плани Apple могли прийняти несподіваний поворот, залишивши нас усіх у напрузі щодо того, що чекає на нас у майбутньому.

Поки ми чекаємо подальших подробиць, ходять чутки, що Apple не буде проводити традиційну презентацію в жовтні. Замість цього вони, можливо, вирішать оголосити про ці захоплюючі події в пресрелізах. Це зміна стратегії, яка відображає постійно мінливий ландшафт технологічних анонсів.

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