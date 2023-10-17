Новый iMac с чипом M2 Pro появится в продаже в октябре

Энтузиасты Apple, готовьтесь к увлекательному обновлению! Японский блог Mac Otakara недавно поделился интригующей информацией, намекнув, что Apple готовится представить обновленные моноблоки до конца октября.

По словам Mac Otakara, 24-дюймовый iMac следующего поколения уже на горизонте, и он будет оснащен долгожданными чипами M2 и M2 Pro. Эти новые чипы обещают повышенную производительность, что сделает ваш компьютерный опыт еще более плавным.

Кроме того, вы можете рассчитывать на удобство портов Thunderbolt 4, обеспечивающих молниеносную передачу данных и подключение. Благодаря поддержке Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 ваш iMac всегда будет оставаться на связи с другими устройствами без усилий.

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Интересно, что внимательные наблюдатели заметили, что некоторые пользовательские конфигурации iMac таинственным образом исчезли из интернет-магазина Apple. Исторически это было верным признаком того, что новые устройства вот-вот появятся на рынке. Это соблазнительная подсказка, вызывающая интерес у поклонников Apple по всему миру.

Однако следует отметить, что не все ожидали, что чипы M2 и M2 Pro появятся в этом обновлении. Журналист Bloomberg Марк Гурман, известный своими проницательными прогнозами по Apple, уверенно предсказал переход на чипы M3.

Похоже, что планы Apple могли принять неожиданный поворот, оставив нас всех в напряжении того, что ждет нас в будущем.

Пока мы ждем дальнейших подробностей, ходят слухи, что Apple не будет проводить традиционную презентацию в октябре. Вместо этого они, возможно, решат объявить об этих увлекательных событиях в пресс-релизах. Это изменение стратегии, отражающей постоянно меняющийся ландшафт технологических анонсов.

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