Городникам на замітку: як навесні позбутися від ведмедки (капустянки)

Весняний період - ідеальний час для забезпечення захисту городніх культур від ведмедок. Ці шкідники, також відомі як капустянки, пробуджуються з зимової сплячки та починають активно шукати їжу, при цьому об'їдаючи все на своєму шляху, включно з новими посівами.

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Ведмедка представляє серйозну загрозу для городніх рослин. Оскільки комаха може відкласти до 300 яєць за один раз, тому боротися з нею потрібно постійно, інформує ТСН.

Ведмедка може завдати шкоди різноманітним культурам, включаючи зернові, бобові, овочі та навіть фруктові дерева. Щоб захистити врожай, необхідно вживати заходів при перших ознаках її присутності.

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Ось декілька перевірених методів боротьби з цим шкідником, які безпечні для рослин:

Мильний розчин : при виявленні ведмедок, залийте їх мильним розчином або пральним порошком. Ці засоби відлякують шкідників, змушуючи їх виходити на поверхню, де їх можна легко знищити.

: при виявленні ведмедок, залийте їх мильним розчином або пральним порошком. Ці засоби відлякують шкідників, змушуючи їх виходити на поверхню, де їх можна легко знищити. Солодкі пастки: створіть пастки, використовуючи скляні банки з варенням на краях та всередині. Закопайте їх на рівні ґрунту, щоб ведмедки, приваблені запахом, потрапили всередину і не змогли вибратися.

Пивні пастки : використовуйте пиво як приманку, наливши його у пляшку з широким горлом і закопавши під кутом 45 градусів так, щоб горло було на рівні землі.

: використовуйте пиво як приманку, наливши його у пляшку з широким горлом і закопавши під кутом 45 градусів так, щоб горло було на рівні землі. Настій валеріани : застосовуйте настій валеріани, розчиняючи 3 столові ложки у 10 літрах води, і поливайте рослини щотижня, щоб відлякати ведмедок.

: застосовуйте настій валеріани, розчиняючи 3 столові ложки у 10 літрах води, і поливайте рослини щотижня, щоб відлякати ведмедок. Замочування картоплі : для захисту картоплі від комахи, замочіть бульби у спеціальному розчині проти шкідників або використовуйте розчин курячого посліду у пропорціях 1 кг на 12 л води.

: для захисту картоплі від комахи, замочіть бульби у спеціальному розчині проти шкідників або використовуйте розчин курячого посліду у пропорціях 1 кг на 12 л води. Квіткові бар’єри: висаджуйте квіти, такі як чорнобривці, календулу та хризантеми, навколо грядок, щоб їх аромат відлякував шкідників.

Раніше ми ділились й іншими методами, які допоможуть вам позбутися капустянки в саду та на городі.

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