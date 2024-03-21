Огородникам на заметку: как весной избавиться от медведки

Весенний период – идеальное время для обеспечения защиты огородных культур от медведок. Эти вредители пробуждаются с зимней спячки и начинают активно искать пищу, при этом объедая все на своем пути, включая новые посевы.

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Медведка представляет серьезную угрозу для огородных растений. Поскольку насекомое может отложить до 300 яиц за раз, поэтому бороться с ним нужно постоянно, информирует ТСН.

Медведка может нанести вред разнообразным культурам, включая зерновые, бобовые, овощи и даже фруктовые деревья. Чтобы защитить урожай, необходимо принимать меры при первых признаках ее присутствия.

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Вот несколько проверенных методов борьбы с этим вредителем, которые безопасны для растений:

Мыльный раствор : при обнаружении медведок, залейте их мыльным раствором или стиральным порошком. Эти средства отпугивают вредителей, заставляя их выходить на поверхность, где их легко уничтожить.

: при обнаружении медведок, залейте их мыльным раствором или стиральным порошком. Эти средства отпугивают вредителей, заставляя их выходить на поверхность, где их легко уничтожить. Сладкие ловушки: создайте ловушки, используя стеклянные банки с вареньем на краях и внутри. Закопайте их на уровне почвы, чтобы медведки, привлеченные запахом, попали внутрь и не смогли выбраться.

Пивные ловушки : используйте пиво как приманку, налив его в бутылку с широким горлом и закопав под углом 45 градусов так, чтобы горло было на уровне земли.

: используйте пиво как приманку, налив его в бутылку с широким горлом и закопав под углом 45 градусов так, чтобы горло было на уровне земли. Настой валерианы : применяйте настой валерианы, растворяя 3 столовые ложки в 10 литрах воды, и поливайте растения еженедельно, чтобы отпугнуть медведок.

: применяйте настой валерианы, растворяя 3 столовые ложки в 10 литрах воды, и поливайте растения еженедельно, чтобы отпугнуть медведок. Замачивание картофеля : для защиты картофеля от насекомого, замочите клубни в специальном растворе против вредителей или используйте раствор куриного помета в пропорциях 1 кг на 12 л воды.

: для защиты картофеля от насекомого, замочите клубни в специальном растворе против вредителей или используйте раствор куриного помета в пропорциях 1 кг на 12 л воды. Цветочные барьеры: высаживайте цветы, такие как чернобрывцы, календулу и хризантемы вокруг грядок, чтобы их аромат отпугивал вредителей.

Раньше мы делились и другими методами, которые помогут вам избавиться от медведки в саду и на огороде.

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