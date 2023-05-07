Опасный всеядный вредитель: как избавиться от медведки в саду и на огороде

Медведка – один из самых крупных и злобных огородных и садовых вредителей. Насекомое также называют ископаемой, волчкой, медведкой или земляным раком из-за внешнего сходства с раками.

Медведка питается корневой системой растений и может нанести значительный вред картофелю, свекле, моркови, капусте, кустам и деревьям. А еще – от нее страдают и газоны.

Живут волчки преимущественно в почве, так что борьба с ними может быть тяжелой. Одним из методов борьбы является использование специальных ядов, убивающих насекомых. В общем, борьбу нужно вести неустанно с ранней весны и вплоть до морозов.

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Способы борьбы с медведкой

В магазинах, где продают садовые препараты от вредителей можно приобрести специальные гранулы для отпугивания медведки. Можно и приобрести химические средства или биологические препараты – они содержат натуральные, полностью биоразлагаемые компоненты и действуют как отпугивающее для земляного рака. Существует несколько народных методов борьбы с медведкой. Вот несколько из них:

Использование физических барьеров. Вы можете закопать в землю металлические листы, чтобы предотвратить перемещение насекомого с одного места на другое. Также вы можете закрыть зону вокруг растений крепкой тканью, чтобы затруднить доступ насекомых к корневой системе растений.

Использование репеллентов. Некоторые эфирные масла, марганцовка и сода с уксусом могут отпугнуть жуков и защитить растения от вредителя.

Использование приманок. Вы можете разложить на огороде фрукты, чтобы привлечь внимание медведки, когда жуки сползутся, нужно их выловить и уничтожить.

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